В Киеве проходит шествие памяти первых погибших Героев Небесной Сотни

Шествие стартовало от Лядских ворот на Майдане Незалежности, где был расположен блокпост третьей баррикады, на котором дежурил Сергей Нигоян - первый воин Небесной Сотни.

В Киеве в шестой раз проходит ежегодное шествие, посвященное памяти первых погибших участников Революции Достоинства в 2014 году.

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Как передает корреспондент УНИАН, участие в мероприятии принимают около ста человек, их сопровождают правоохранители.

Шествие посвящено памяти Сергея Нигояна, Юрия Вербицкого, Михаила Жизневского, Романа Сеника и Александра Бадеры, погибших во время массовых протестов в Киеве в январе 2014 года.

Шествие стартовало от Лядских ворот на Майдане Незалежности, где был размещен блокпост третьей баррикады, на котором дежурил Нигоян.

Далее участники акции прошли по Крещатику через Европейскую площадь до улицы Михаила Грушевского.

Возле памятного знака в честь Героев Небесной Сотни, перед Национальной библиотекой Украины имени Ярослава Мудрого, запланирована панихида по погибшим и возложение цветов к мемориальным доскам Нигояну и Жизневскому, а затем Сенику и Бадеру - возле стадиона «Динамо».

Затем участники акции пойдут в храм архистратига Михаила и украинских новомучеников на аллее Героев Небесной сотни, в котором состоится богослужение по погибшим.