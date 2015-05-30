В Одессе милиция оцепила здание ОГА к приезду Порошенко и Саакашвили
15:11, 30 мая 2015Общество
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Здание областной государственной администрации в Одессе, расположенное по проспекту Шевченко, взято под усиленную охрану правоохранителей.
Здание и площадь перед ним оцеплены сотрудниками милиции / twitter
Как передает корреспондент УНИАН, связано это с тем, что в ближайший час в большом (сессионном) зале администрации должно состояться представление нового руководителя области.
Здание и площадь перед ним оцеплены сотрудниками милиции, за оцеплением установлена рамка металлодетектора. Сквозь нее пропускают депутатов областного и городского советов, чиновников, аккредитованных журналистов.
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Ожидается, что нового главу ОГА Михаила Саакашвили будет представлять президент Украины Петр Порошенко.
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