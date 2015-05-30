В Одессе милиция оцепила здание ОГА к приезду Порошенко и Саакашвили

Как передает корреспондент УНИАН, связано это с тем, что в ближайший час в большом (сессионном) зале администрации должно состояться представление нового руководителя области.

Здание и площадь перед ним оцеплены сотрудниками милиции, за оцеплением установлена рамка металлодетектора. Сквозь нее пропускают депутатов областного и городского советов, чиновников, аккредитованных журналистов.

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Ожидается, что нового главу ОГА Михаила Саакашвили будет представлять президент Украины Петр Порошенко.