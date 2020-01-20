Завтра в Киеве на Южном мосту частично ограничат движение
19:10, 20 января 2020Общество
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Движение ограничат с 12:00 до 20:00.
Движение по Южному мосту ограничат из-за ремонта / фото УНИАН
В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение 21 января с 12:00 до 20:00.
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Как сообщили в КК «Киевавтодор», завтра будут проводить текущие работы на асфальтовом покрытии в направлении Надднепрянского шоссе.
«Работы организуют с 12:00 до 20:00. В это время основной поток транспорта - в обратном направлении, поэтому дорожники будут меньше влиять на трафик», - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время работ движение частично ограничат.
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