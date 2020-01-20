Завтра в Киеве на Южном мосту частично ограничат движение

Движение ограничат с 12:00 до 20:00.

В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение 21 января с 12:00 до 20:00.

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Как сообщили в КК «Киевавтодор», завтра будут проводить текущие работы на асфальтовом покрытии в направлении Надднепрянского шоссе.

«Работы организуют с 12:00 до 20:00. В это время основной поток транспорта - в обратном направлении, поэтому дорожники будут меньше влиять на трафик», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время работ движение частично ограничат.