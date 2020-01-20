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Завтра в Киеве на Южном мосту частично ограничат движение

19:10, 20 января 2020
Общество
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Движение по Южному мосту ограничат из-за ремонта / фото УНИАН

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Как сообщили в КК «Киевавтодор», завтра будут проводить текущие работы на асфальтовом покрытии в направлении Надднепрянского шоссе.

«Работы организуют с 12:00 до 20:00. В это время основной поток транспорта - в обратном направлении, поэтому дорожники будут меньше влиять на трафик», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время работ движение частично ограничат.

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