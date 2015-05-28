Украинский скульптор выиграл чемпионат мира по резьбе бензопилой

В Чемпионате, проходившем в Германии 17-25 мая, принимали участие 24 скульптора из США, Канады, Австралии, Германии, Украины, России, Австрии, Эквадора и других стран, которые соревновались в номинациях: «Создание основной скульптуры» и «Скоростная резьба».

"Основную скульптуру – точнее скульптурную композицию из нескольких скульптур, команде из двух человек, нужно было создать всего за 5 дней. При этом при оценке работы учитывались сложность композиции, техническая сложность выполнения работы, оригинальность идеи, чистота резьбы – отсутствие так называемых «зарезов пилы» и зрелищность самой работы", - рассказал Дышлевой.

Читайте такжеХудожники будут формулировать национальную идею с помощью бензопилыПо его словам, в этом году темой для Чемпионата мира по резьбе бензопилой, который проводится в Европе с конца ХХ века, была избрана тема охоты. В номинации «Создание основной скульптуры» художники с помощью бензопил вырезали из дуба сцены на тему охоты в древности и средневековье. В номинации «Скоростная резьба» - минискульптуры высотой до 50 см. на тему охоты и охотничьих трофеев.

«Наша скульптурная композиция состояла из трех основных скульптур: охотника, периода каменного века с копьем бросающегося на огромного кабана, самого вепря и трех помогающих охотнику собак. При помощи традиционного для скульпторов ручного инструмента на создание такой работы в таком качестве потребовалось бы несколько месяцев», - рассказал Сергей Дышлевой.

Справка УНИАН. Чемпионат мира по резьбе бензопилой проводится с 90-х г.г. прошлого века на территории Германии – в Саксонии. Изначально проводился в статусе Открытого Чемпионата Европы. Участие в Чемпионате мира принимают скульпторы, которых приглашают по итогам более 20 международных фестивалей и симпозиумов резьбы бензопилой проходящих в течение года.