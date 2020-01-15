Авиакатастрофа в Иране: тела всех погибших украинцев до сих пор не идентифицированы

Иранская сторона заверяет, что работы по идентификации тел будут завершены к 19 января.

Государственный эксперт Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Олег Корниенко заявляет, что в Иране в настоящее время идентифицированы тела не всех погибших на борту сбитого иранскими военными самолета компании МАУ украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки относительно заслушивания информации оперативного штаба при СНБО о катастрофе Boeing 737 в Иране.

"Идентификация продолжается. Пока не все граждане Украины идентифицированы", - сказал Корниенко.

По его словам, иранская сторона заверяет, что работы по идентификации тел будут завершены до 19 января.

Корниенко добавил, что в Иране остаются работать 10 украинских экспертов до того времени, пока не будет завершена идентификация тел.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухані официально признал, что лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь к ответственности виновных.