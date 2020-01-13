Пожар в одесском колледже: в деле - еще один подозреваемый

В служебной халатности подозревается завхоз учебного заведения.

В Одессе сообщено о подозрении в халатности еще одному работнику колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате пожара в котором погибели 16 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности заведующей хозяйством данного учебного заведения.

По данным следствия, из-за ненадлежащего исполнения обязанностей завхозом своих обязанностей по обеспечению пожарной безопасности в помещении образовательного учреждения возник пожар.

«Так, по результатам плановой проверки учебного заведения в июне 2014 года сотрудники ГСЧС составили акт о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности и вынесли предписание об их устранении», - сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, заведующая хозяйством, как ответственное лицо за соблюдение правил противопожарной безопасности и противопожарного состояния колледжа, не предприняла мер по фактическому устранению имеющихся нарушений и не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации учащихся и персонала в день трагедии.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений СУ ГУНП в Одесской области (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Ход расследования этого трагического события находится на контроле у руководства областной прокуратуры.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, в числе выявленных в 2014 году нарушений - отсутствие первичных средств пожаротушения, системы оповещения о пожаре, закрытые пожарные выходы, наличие решеток на окнах первого и четвертого этажей и т.д.

По состоянию на день возникновения пожара указанные нарушения устранены ни были.

«Несмотря на это, подозреваемая, будучи должностным лицом, ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности, а также членом комиссии по проверке готовности корпусов колледжа к новому 2019-2020 учебного года, согласилась с выводом комиссии о готовности учреждения к учебному году», - сообщили в полиции.

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Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря 2019 года в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

Правительственная комиссия назвала причиной пожара в колледже возгорание бытового электрооборудования.

Правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге.