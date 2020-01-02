Зимние праздники 2020: полный календарь на январь и февраль
Наступил 2020 год. Продолжаются новогодне-рождественские праздники. Сколько же выходных и праздничных дней будет в январе и что будем праздновать в феврале 2020 года.
УНИАН подготовил для вас подробную информацию о праздниках и значимых датах, которые отмечают в начале 2020 года. Также напомним вам, какие дни нужно отрабатывать за Рождество.
В январе в Украине несколько официальных государственных выходных. В частности, это Новый год, который мы уже отпраздновали 1 января. А также Рождество Христово, которое приходится на 7 января. Кроме того, рабочий день с понедельника, 6 января, перенесли на субботу, 11 января. На Рождество, которое в 2020 году выпадает на вторник, украинцы будут официально отдыхать четыре дня – с субботы до вторника, 7 января.
Праздники в январе 2020 года
Список государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и памятных дат, которые отмечаются в январе 2020 года.
1 января - Новый Год. Всемирный День мира. День памяти святого мученика Вонифатия, покровителя трезвости.
2 января - День научной фантастики. День святого Иоанна Кронштадтского. Игнатов день
3 января - День рождения соломинки для коктейлей. Мученицы Иулиании и с нею 500 мужей и 130 жен, в Никомидии пострадавших. Прокопив день
4 января - Всемирный день азбуки Брайля. День Ньютона. День памяти святой Анастасии
5 января - Международный разгрузочный день. Туциндан. Федулов день
6 января - Сочельник. Богоявление (Крещение Господне) (католическое торжество)
7 января - Рождество Христово
8 января - Собор Пресвятой Богородицы. День повитух
9 января - Степанов день
10 января - Святые 20000 мучеников
11 января - Всемирный день «спасибо»
12 января - Крещение Господне у западных христиан. Святителя Макария
13 января - Щедрый вечер
14 января - Святителя Василия Великого. Обрезание Господне. Старый Новый год 15 января - День памяти святого Серафима Саровского. Сильвестрів день
16 января - День памяти Киборгов. Всемирный день «The Beatles». Гордиев день
17 января - День детских изобретений. Собор 70 апостолов. День памяти святого Зосимы
18 января - Крещенский Сочельник. Навечерие Богоявления Господня
19 января - Крещение (Иордан), Крещение Господне. Праздник Богоявления. Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта). Всемирный день религии
20 января - День АР Крым. День Мартина Лютера Кинга. День распространения знаний о пингвинах. Празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
21 января - Международный день объятий. Емельяна зимнего
22 января - День Соборности Украины (День Украинской единства). Филиппов день
23 января - День ручного письма (День почерка). День памяти святителя Григория, епископа Нисского
24 января - Международный день образования. Федосиев день
25 января - Татьянин день (Великомученицы Татьяны Римской). Новый год по китайскому (лунному) календарю
26 января - Международный день таможенника. День Австралии. Ермилов день. День работника контрольно-ревизионной службы Украины
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии
28 января - День открытия Антарктиды. Международный день защиты персональных данных. Павлов день
29 января - День памяти героев Крут. День мобилизации против угрозы ядерной войны. День поклонения честным веригам апостола Петра
30 января - День специалиста военно-социального управления ВСУ. Антонов день
31 января - День памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. День памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского. Афанасьев день
Праздники в феврале 2020 года
1 февраля - Всемирный день хиджаба. День памяти преподобного Макария Великого, Египетского
2 февраля - День сурка. Всемирный день водно-болотных угодий. Ефимов день
3 февраля - День памяти преподобного Максима Грека. День памяти преподобного Максима Исповедника
4 февраля - Всемирный день борьбы против рака. День памяти святого апостола Тимофея. День памяти преподобного Макария Жабинского, Белевского чудотворца
5 февраля - Всемирный день «Нутеллы». День памяти святой Агаты
6 февраля - Международный день бармена. День Боба Марли на Ямайке. День памяти блаженной Ксении Петербургской
7 февраля - Празднование в честь иконы Божией Матери «Утоли мои печали». Григориев день
8 февраля - День оперы. День воздушных змеев. День Федора поминальника
9 февраля - Международный день стоматолога
10 февраля - День памяти преподобного Ефрема Сирина
11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке. День безопасности в Интернете. День больного. Лаврентиев день
12 февраля - День Дарвина (Международный день науки и гуманизма). Международный день брачных агентств. Трисвяття, Василиев день
13 февраля - Всемирный День радио. День памяти мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисти и Евдоксия. Никитин день
14 февраля - День Святого Валентина (День влюбленных). Международный день дарения книг. День памяти святого мученика Трифона
15 февраля - Сретение Господне. День компьютерщика. День памяти воинов — интернационалистов. Международный день детей, больных раком
16 февраля - День памяти святых Семена и Анны
17 февраля - День кота в Европе. День спонтанного проявления доброты. Николая Студеного
18 февраля - День памяти святой Агафии
19 февраля - День государственного герба Украины
20 февраля - День Героев Небесной Сотни. День социальной справедливости. День памяти святителя Парфения, епископа Лампсакийского. День Луки
21 февраля - День родного языка. Всемирный день экскурсовода. Захаров день
22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений. Вселенская родительская (мясопустная) пятница
23 февраля - День памяти святых Прохора и Харлампия
24 февраля - Масленица (начало). Власов день
25 февраля - Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери. День памяти святого Алексея
26 февраля - Всемирный день неторопливости. День начала российской агрессии против Украины. Начало Великого поста у западных христиан. Мартинианов день
27 февраля - Международный день полярного медведя. День памяти святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского
28 февраля - День работников патрульно-постовой службы Украины. День штурманской службы авиации вооруженных сил Украины. Празднование в честь Виленской иконы Божией Матери. Онисимов день
29 февраля - Всемирный день редких заболеваний. Касьянов день