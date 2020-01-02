Зимние праздники 2020: полный календарь на январь и февраль

На Рождество, которое в 2020 году выпадает на вторник, украинцы будут официально отдыхать четыре дня.

Наступил 2020 год. Продолжаются новогодне-рождественские праздники. Сколько же выходных и праздничных дней будет в январе и что будем праздновать в феврале 2020 года.

УНИАН подготовил для вас подробную информацию о праздниках и значимых датах, которые отмечают в начале 2020 года. Также напомним вам, какие дни нужно отрабатывать за Рождество.

В январе в Украине несколько официальных государственных выходных. В частности, это Новый год, который мы уже отпраздновали 1 января. А также Рождество Христово, которое приходится на 7 января. Кроме того, рабочий день с понедельника, 6 января, перенесли на субботу, 11 января. На Рождество, которое в 2020 году выпадает на вторник, украинцы будут официально отдыхать четыре дня – с субботы до вторника, 7 января.

Праздники в январе 2020 года

Список государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и памятных дат, которые отмечаются в январе 2020 года.

1 января - Новый Год. Всемирный День мира. День памяти святого мученика Вонифатия, покровителя трезвости.

2 января - День научной фантастики. День святого Иоанна Кронштадтского. Игнатов день

3 января - День рождения соломинки для коктейлей. Мученицы Иулиании и с нею 500 мужей и 130 жен, в Никомидии пострадавших. Прокопив день

4 января - Всемирный день азбуки Брайля. День Ньютона. День памяти святой Анастасии

5 января - Международный разгрузочный день. Туциндан. Федулов день

6 января - Сочельник. Богоявление (Крещение Господне) (католическое торжество)

7 января - Рождество Христово

8 января - Собор Пресвятой Богородицы. День повитух

9 января - Степанов день

10 января - Святые 20000 мучеников

11 января - Всемирный день «спасибо»

12 января - Крещение Господне у западных христиан. Святителя Макария

13 января - Щедрый вечер

14 января - Святителя Василия Великого. Обрезание Господне. Старый Новый год 15 января - День памяти святого Серафима Саровского. Сильвестрів день

16 января - День памяти Киборгов. Всемирный день «The Beatles». Гордиев день

17 января - День детских изобретений. Собор 70 апостолов. День памяти святого Зосимы

18 января - Крещенский Сочельник. Навечерие Богоявления Господня

19 января - Крещение (Иордан), Крещение Господне. Праздник Богоявления. Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта). Всемирный день религии

20 января - День АР Крым. День Мартина Лютера Кинга. День распространения знаний о пингвинах. Празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

21 января - Международный день объятий. Емельяна зимнего

22 января - День Соборности Украины (День Украинской единства). Филиппов день

23 января - День ручного письма (День почерка). День памяти святителя Григория, епископа Нисского

24 января - Международный день образования. Федосиев день

25 января - Татьянин день (Великомученицы Татьяны Римской). Новый год по китайскому (лунному) календарю

26 января - Международный день таможенника. День Австралии. Ермилов день. День работника контрольно-ревизионной службы Украины

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии

28 января - День открытия Антарктиды. Международный день защиты персональных данных. Павлов день

29 января - День памяти героев Крут. День мобилизации против угрозы ядерной войны. День поклонения честным веригам апостола Петра

30 января - День специалиста военно-социального управления ВСУ. Антонов день

31 января - День памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. День памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского. Афанасьев день

Праздники в феврале 2020 года

1 февраля - Всемирный день хиджаба. День памяти преподобного Макария Великого, Египетского

2 февраля - День сурка. Всемирный день водно-болотных угодий. Ефимов день

3 февраля - День памяти преподобного Максима Грека. День памяти преподобного Максима Исповедника

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака. День памяти святого апостола Тимофея. День памяти преподобного Макария Жабинского, Белевского чудотворца

5 февраля - Всемирный день «Нутеллы». День памяти святой Агаты

6 февраля - Международный день бармена. День Боба Марли на Ямайке. День памяти блаженной Ксении Петербургской

7 февраля - Празднование в честь иконы Божией Матери «Утоли мои печали». Григориев день

8 февраля - День оперы. День воздушных змеев. День Федора поминальника

9 февраля - Международный день стоматолога

10 февраля - День памяти преподобного Ефрема Сирина

11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке. День безопасности в Интернете. День больного. Лаврентиев день

12 февраля - День Дарвина (Международный день науки и гуманизма). Международный день брачных агентств. Трисвяття, Василиев день

13 февраля - Всемирный День радио. День памяти мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисти и Евдоксия. Никитин день

14 февраля - День Святого Валентина (День влюбленных). Международный день дарения книг. День памяти святого мученика Трифона

15 февраля - Сретение Господне. День компьютерщика. День памяти воинов — интернационалистов. Международный день детей, больных раком

16 февраля - День памяти святых Семена и Анны

17 февраля - День кота в Европе. День спонтанного проявления доброты. Николая Студеного

18 февраля - День памяти святой Агафии

19 февраля - День государственного герба Украины

20 февраля - День Героев Небесной Сотни. День социальной справедливости. День памяти святителя Парфения, епископа Лампсакийского. День Луки

21 февраля - День родного языка. Всемирный день экскурсовода. Захаров день

22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений. Вселенская родительская (мясопустная) пятница

23 февраля - День памяти святых Прохора и Харлампия

24 февраля - Масленица (начало). Власов день

25 февраля - Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери. День памяти святого Алексея

26 февраля - Всемирный день неторопливости. День начала российской агрессии против Украины. Начало Великого поста у западных христиан. Мартинианов день

27 февраля - Международный день полярного медведя. День памяти святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского

28 февраля - День работников патрульно-постовой службы Украины. День штурманской службы авиации вооруженных сил Украины. Празднование в честь Виленской иконы Божией Матери. Онисимов день

29 февраля - Всемирный день редких заболеваний. Касьянов день