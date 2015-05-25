Путинский байкер вызвал на дуэль "экс-спикера" парламента Севастополя из-за земли для "Ночных волков"

Об этом говорится на сайте байкеров.

"Ночные Волки" зачитали послание Александра Хирурга главе севастопольского законодательного собрания Алексею Чалому, который своим распоряжением заблокировал договор аренды земельного участка возле горы Гасфорта, где запланировано строительство патриотического центра", - говорится в сообщении.

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Согласно тексту послания, Хирург вызвал на дуэль Чалого и хочет разобраться в мотивах такого решения "главы севастопольского заксобрания".

Как сообщал УНИАН, оккупационная власть Севастополя выделила молодежной автономной некоммерческой организации "Ночные волки" земельный участок под размещение "многофункционального спортивно-патриотического центра экстремальных видов спорта".

Согласно постановлению, "в аренду передается участок земли общей площадью 2665560+/- 575 кв. м, расположенный в г. Севастополь, Балаклавский район, в районе горы Гасфорта".