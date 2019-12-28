В Украине увеличится количество государственных и частных детсадов – Гончарук

Также Кабмин намерен повысить качество дошкольного образования и социальный статус педагогов.

Правительство планирует стимулировать развитие частных учреждений дошкольного образования.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщается на Правительственном портале.

По его словам, для обеспечения доступа детей к качественному дошкольному образованию Кабмин планирует расширить сеть не только государственных учреждений, но и частных.

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Это, в частности, предусмотрено проектом Концепции государственной политики по достижению цели 1.1. «Каждый ребенок имеет доступ к качественному дошкольному образованию» Программы деятельности Кабинета министров.

«Для качественного образования самых маленьких украинцев нужно решить три первоочередные задачи: преодоление очередей в детсады, открытие частных учреждений и обеспечение безбарьерного и инклюзивного доступа», - отметил премьер.

На 1 сентября 2019 года очередь в детсады составляла более 30 тыс. детей. Чтобы изменить ситуацию, предлагается, кроме открытия новых садов и групп в государственных учреждениях, расширить сеть частных. Для этого, в частности, стоит задача либерализации требований к открытию и функционированию частных учреждений дошкольного образования и установления льготной платы за аренду помещений.

Также нуждается в обновлении и образовательная среда, которая должна стать инклюзивной, комфортной и безопасной, с безбарьерным доступом.

Значительное внимание будет уделяться качеству образования. Будут обновлены Базовый компонент дошкольного образования, методические рекомендации по организации образовательного процесса. Также предусмотрены разработка и утверждение Концепции развития дошкольного образования, законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О дошкольном образовании», нового положения об учреждении дошкольного образования.

В течение 2020-2021 годов правительство будет осуществлять институциональный аудит. Оценка качества дошкольного образования будет осуществляться по методике ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale)

Начиная с 2021 года не менее 10% педагогических работников учреждений дошкольного образования будут повышать профессиональную квалификацию по новым программам.

В то же время правительство позаботится о повышении социального статуса педагогов, в том числе через увеличение уровня заработной платы. Также среди мотивационных мероприяимй - увеличение продолжительности отпуска и денежная помощь выпускникам вузов, которые заключат соглашение на трудоустройство.