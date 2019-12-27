ГПУ: Юридических оснований для включения экс-"беркутовцев" в список на обмен нет

Прокурор Генпрокуратуры Янис Симонов подчеркнул, что информация об обмене пятерых экс-"беркутовцев" появляется каждый раз, когда планируется освобождение удерживаемых лиц.

Прокурор Генпрокуратуры Янис Симонов заявил об отсутствии юридических оснований для включения пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в массовых расстрелах на Майдане, в списки на обмен подержанными лицами с представителями «ЛДНР».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор сообщил во время перерыва в судебном заседании по рассмотрению апелляционных жалоб на меры пресечения экс-«беркутовцам».

Симонов отметил, что только из СМИ получил информацию о возможном включении обвиняемых в деле в список на обмен. Он добавил, что такая информация появляется каждый раз, когда планируется освобождение удерживаемых лиц.

«Постоянно вопросы обмена возникают в отношении этих обвиняемых каждый раз, когда решается вопрос об обмене», - сказал прокурор.

По словам Симонова, вопрос об обмене пятерых экс-«беркутовцев» поднимался и два, и три года назад.

Кроме того, он отметил отсутствие процессуальных и законных юридических оснований для привлечения этих лиц к процессу обмена.

«Я понимаю, что это политический вопрос, однако обращаю внимание на то, что соответствующим образом процессуальных и законных юридических оснований решать вопрос относительно их обмена нет, потому что они являются обвиняемыми в преступлениях, совершенных именно 20 февраля 2014 года. А вопрос по обмену ставится после того как произошли действия (аннексия – УНИАН) России в отношении Крыма», - подчеркнул прокурор.

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Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

23 декабря «Громадське» со ссылкой на два источника сообщило, что украинская сторона в рамках обмена пленных планирует передать боевикам «ДНР» и «ЛНР» бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле людей 20 февраля 2014 года.

24 декабря адвокат Валентин Рыбин утверждал, что 23 декабря все пять экс-«беркутовцев» были включены украинской стороной в список на обмен, а на следующий день утром украинская сторона передумала.

В свою очередь, адвокат Стефан Решко назвал мифом информацию о якобы запланированном обмене экс-«беркутовцев».

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Сегодня, 27 декабря, Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб на меры пресечения экс-«беркутовцам», трем из которых Святошинский райсуд продлил сроки содержания под стражей, двое других находятся под домашними арестами.

По данным российских СМИ, обмен пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» планируется 29 декабря.