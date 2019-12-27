Чего ждать с нового 2020 года в Украине: топ-новаций от правительства (видео)

Журналисты узнали о главные изменениях в Украине в 2020 году.

С нового 2020 года в Украине правительство запланировало ряд новых изменений – в здравоохранении, образовании и безопасности дорожного движения. Кроме того, цены на некоторые товары вновь поднимутся.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, молодые мамы, которые родят детей в уже новом 2020 году, получат 41 тысячу гривень социальной компенсации. Эта цифра неизменна с 2019 года. Но получить их можно не сразу: сначала 10 тысяч. Остальную сумму будут выплачивать по 860 гривень ежемесячно на протяжении 3 лет.

В образовании в 2020 году тоже произойдут изменения. Те, кто пойдет в школу в 2020-м, не будут проходить собеседование и выбирать себе школьную форму. Однако школьники получат электронный ученический билет. Оценки будут говорить лично, а не на весь класс. Со следующего года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения, но с возможностью изучать русский язык и литературу.

Кроме того, 2020 год объявили годом математики.

Читайте такжеЧто подарить ребенку на Новый год 2020: подарок мальчику и девочке

В 2020 году, если вы заболеете, к вам приедет «скорая» независимо от того, есть ли у вас декларация с семейным врачом. Государство оплатит экстренную медицинскую помощь и госпитализацию. В 2020 году планируют закупить 470 машин «скорой помощи» и открыть минимум 25 отделений экстренной помощи. Чтобы получить плановую медицинскую помощь, все же надо подписать декларацию с семейным врачом.

Также в 2020 году больше денег чем в нынешнем предусмотрено на программу «Доступные лекарства» – свыше 2 миллиарда гривень.

В Украине 2020 года ужесточат штрафы для нетрезвых водителей. Нарушителям грозит от 17 до 34 тысяч гривень. А штраф за повторное правонарушение – 51 тысяч гривень и лишение прав. Они, кстати, со следующего года станут электронными.

Удостоверение водителя можно показать полиции прямо в смартфоне.

Повышение акцизного налога на табак в 2020 году, вероятно, поднимет цены на эти продукты на 10-15 гривень. Алкоголь тоже подскочит в цене, поэтому встречать Новый 2021 год будет еще дороже.