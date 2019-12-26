Зеленского просят запретить использование понятия "гендер" в законодательстве

Соответствующая петиция к президенту набрала 25 тыс. голосов. Авторы петиции также призывают не ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

Электронная петиция к президенту Владимиру Зеленскому "О Защите защите христианские ценностей - основ стабильности, развития и процветания Украины" набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте президента, пишет LB.ua.

В данной петиции призывают запретить использование понятия "гендер" в законодательных актах Украины.

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"Не использовать понятие "гендер", "сексуальная ориентация", "гендерная идентичность" в Конституции Украины и никаких других законодательных формулировках", - говорится в документе.

Авторы петиции просят сохранить нормы действующей Конституции и Семейного кодекса, которые определяют брак как семейный союз женщины и мужчины и утверждают, что усыновителями не могут быть лица одного пола.

Также авторы требуют отменить введенную Стратегию внедрения гендерного равенства "Образование: гендерное измерение-2021", которая, по их мнению, пренебрегает правом родителей влиять на воспитание детей в соответствии с их мировоззренческими убеждениями и на образовательный процесс, а также требует прекратить проведение антидискриминационной экспертизы учебной литературы.

Петиция также призывает не ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

Теперь Офис президента должен приступить к рассмотрению петиции в течение трех рабочих дней и обнародовать ответ в течение 10 рабочих дней.

Напомним, в 2016 году попытка ратифицировать Стамбульскую конвенцию провалилась, но в декабре 2018 года президент Петр Порошенко снова поднял этот вопрос и призвал ратифицировать конвенцию.

При этом в украинском законодательстве уже есть понятие гендерной идентичности. В 2015 году Рада приняла закон, который запрещает дискриминацию в сфере труда по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.