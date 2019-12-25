Трагический пожар в Одессе: учащимся сгоревшего колледжа продлят каникулы

Утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар, в результате которого погибли 16 и пострадали более 30 человек.

В Одессе учащимся сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса продлят каникулы.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации по итогам прошедшего сегодня круглого стола, посвященного психологической поддержке пострадавших в пожаре.

Как отмечается, восстановление учебного процесса и сессия в «этих сложных условиях» может негативно повлиять на будущее детей. Поэтому до конца недели будет решен вопрос по поводу переноса учебной сессии и продолжения каникул.

«На сегодня пяти семьям погибших выделено 100 тыс. грн, 11 пострадавшим лицам средней степени тяжести - 50 тыс. грн, пострадавшим легкой степени тяжести - 10 тыс. грн. 11 семьям средства еще не выплачены, поскольку соответствующие экспертизы по идентификации тел продолжаются», - сообщили в обладминистрации.

В результате проведенной встречи принято решение о создании рабочей группы.

Ее задачей будет реализация конкретных шагов для проведения мониторинга состояния детей и дальнейшая их координация. В состав группы войдут директора департаментов и управлений ОГА, представители ГУ ГСЧС в Одесской области, общественные активисты, психологи и специалисты социальной сферы.

В перспективе сформируют специальные блоки, которые будут состоять из социального и образовательного направления. Также планируется создание интерактивной карты учебных заведений, где будет отображаться вся информация о состоянии пожарной безопасности заведений.

Данные будут официально опубликованы и сведены в единую нормативную базу.

Читайте такжеВ полиции рассказали, как начинался пожар в одесском колледже

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в связи с пожаром ГБР проводит расследование по факту служебной халатности сотрудников регионального главка ГСЧС (ч. 2 ст. 367 УКУ).

10 декабря правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге. На следующий день суд поместил ее под круглосуточный домашний арест.

13 декабря в Управлении СБУ в Одесской области заявили, что спецслужба проводит обыски в служебных помещениях регионального главка ГСЧС. Согласно сообщению, должностные лица главка пытались уничтожить документы о проверке колледжа.

Отмечалось, что изымаются материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц. В ГСЧС это опровергли.

17 декабря стало известно, что причиной возгорания стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.

В связи с резонансным пожаром уволены начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и один из его заместителей Михаил Вовк.