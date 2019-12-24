Нет никаких процессуальных оснований для изменения меры пресечения экс-"беркутовцам" – прокурор

Сегодня на заседании Святошинского райсуда Киева по делу экс-«беркутовцев» вопрос об изменении меры пресечения подсудимым не поднимался.

Прокурор Янис Симонов заявляет, что никаких процессуальных оснований для изменения меры пресечения экс-«беркутовцам» нет.

Как передает корреспондент УНИАН, вопреки ожиданиям со стороны общественности на заседании Святошинского районного суда Киева по делу в отношении пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в массовых убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года, ни одна из сторон не поднимала вопрос об изменении меры пресечения.

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Вместо этого суд огласил результаты экспертизы оружия и остатков боеприпасов, а также приобщил к делу дополнительные доказательства, которые предоставила адвокат потерпевших Евгения Закревская. Следующее заседание по делу назначено на 11.30 14 января.

Как заявил журналистам после завершения заседания прокурор Янис Симонов, никаких процессуальных оснований для изменения меры пресечения экс-«беркутовцам» не существует. Также прокурор добавил, что никакого давления со стороны руководства ГПУ на прокуроров, занимающихся этим делом, не было. Таким образом он опроверг информацию СМИ о якобы давлении на прокуроров, чтобы они сегодня внесли ходатайство об изменении меры пресечения для всех пяти экс-«беркутовцев».

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

По состоянию на февраль 2018 года следствием были установлены 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета. Остальным обвиняемым до 22 декабря продлена мера пресечения в виде содержания под стражей.

19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

23 декабря «Громадське» со ссылкой на два источника, касающихся судебного дела, сообщило, что украинская сторона в рамках обмена пленных планирует передать боевикам «ДНР» и «ЛНР» бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.