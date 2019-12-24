"Сказки Путина": под посольством РФ в Киеве провели акцию (фото)
В Киеве под посольством России в Украине во вторник активисты провели акцию "Сказки Путина о насильственных исчезновениях в Крыму для всего мира".
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Эта акция стала 42-й по счету. Ежемесячно активисты общественной инициативы "КрымSOS" требуют от России расследовать дела пропавших людей в аннексированном Крыму.
По словам одного из организаторов Дениса Савченко, одной из целей акции является обращение внимания и напоминание о том, что РФ и ее президент публично не признают нарушений прав человека после оккупации Крыма.
"Особенно это чувствуется, когда российские представители выступают на международных площадках. Они рассказывают о сказочной, альтернативной реальности", - отметил он.
Сообщается, что во время акции человек в маске российского президента сидел возле новогодней елки и раздавал условным представителям других стран подарки в виде дезинформации о Крыме. Эту акцию, добавил Савченко, посвятили двум исчезнувшим на аннексированном полуострове крымским татарам: Арлену Терехову и Руслану Ганиеву.
Представители посольства России в Киеве не вышли пообщаться с активистами.
Как сообщал УНИАН, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал украинский Крым "аномалией".