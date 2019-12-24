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В Ривне запретили ЛГБТ-марши

12:52, 24 декабря 2019
Общество
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Инициаторы решения считают, что подобные мероприятия представляют угрозу институту семьи / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, инициаторы такого решения мотивировали его тем, что подобные мероприятия представляют угрозу институту семьи, включают в себя элементы сексуального или эротического характера.

Спор при принятии решения вызвал вопрос о том, кто будет контролировать его выполнение и принимать меры в случае выявления нарушений. Сошлись на том, что эти функции будет выполнять юридический отдел горисполкома и именно он будет подавать в суд иски о привлечении нарушителей к ответственности.

За принятие решения проголосовали 36 присутствующих в зале депутатов, воздержались двое, против него не голосовал никто.

Как стало известно корреспонденту УНИАН, 1 января ЛГБТ-сообщество намерено провести акцию в Ривне. В этот же день планируется проведение мероприятий по случаю очередной годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

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