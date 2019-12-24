В Ривне запретили ЛГБТ-марши

ЛГБТ-сообщество намерено провести акцию в Ривне 1 января. В этот же день планируются мероприятия по случаю очередной годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

В Ривне депутаты городского совета сегодня на сессии запретили проведение в городе маршей равенства.

Как передает корреспондент УНИАН, инициаторы такого решения мотивировали его тем, что подобные мероприятия представляют угрозу институту семьи, включают в себя элементы сексуального или эротического характера.

Спор при принятии решения вызвал вопрос о том, кто будет контролировать его выполнение и принимать меры в случае выявления нарушений. Сошлись на том, что эти функции будет выполнять юридический отдел горисполкома и именно он будет подавать в суд иски о привлечении нарушителей к ответственности.

За принятие решения проголосовали 36 присутствующих в зале депутатов, воздержались двое, против него не голосовал никто.

Как стало известно корреспонденту УНИАН, 1 января ЛГБТ-сообщество намерено провести акцию в Ривне. В этот же день планируется проведение мероприятий по случаю очередной годовщины со дня рождения Степана Бандеры.