Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" братьев Абдуллаевых доставили в СИЗО Таганрога (видео)

В СИЗО Таганрога братьев Абдуллаевых вынудили сбрить бороды

Фигурантов ялтинской группы "дела Хизб ут-Тахрир" братьев Теймура и Узеира Абдуллаевых доставили в СИЗО Таганрога (РФ).

Как сообщает "Крымская солидарность" в Facebook, об этом стало известно сегодня в ходе судебного процесса по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор фигурантов другой группы по "делу Хизб ут-Тахрир".

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По данным активистов, в СИЗО Таганрога Абдуллаевых вынудили сбрить бороды.

"Администрация очень категорично относится к данному вопросу. Ранее другой крымский политический заключённый, находившийся там определённое время, сообщал, что в данном СИЗО при отказе сбривают бороду насильно", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, фигурантов ялтинской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Теймура и Узеира Абдуллаевых, Эмир-Усеина Куку, Муслима Алиева, Рефата Алимова, Вадима Сирука, Инвера Бекирова, Арсена Джеппарова, а также крымскотатарского активиста Энвера Сейтосманова и блогера Наримана Мемедеминова отправили "по этапу" для отбывания наказания в российские колонии.

Справка УНИАН. 2 октября российский суд приговорил блогера Мемедеминова к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении и запретил заниматься администрированием сайтов в течение двух лет.

12 ноября военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения в колонии строгого режима, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усейн Куку - 12 лет, Вадим Сирук - 12 лет, Арсен Джеппаров - 7 лет и Рефат Алимов - 8 лет.

5 декабря военный суд в Ростове-на-Дону признал Сейтосманова виновным в организации деятельности "Хизб ут-Тахрир" и приговорил к 17 годам заключения в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.