Украинский ПЕН призвал Денисову взять под личный контроль дело Шеремета

В ПЕН призывают Денисову быстрее и пристальнее рассмотреть вопрос нарушения прав подозреваемых и взять это дело под личный контроль.

Члены культурно-правозащитной организации Украинский ПЕН обратились к уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой относительно защиты прав подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном на их сайте.

В ПЕН призывают Денисову быстрее и пристальнее рассмотреть вопрос нарушения прав подозреваемых и взять это дело под личный контроль.

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«Мы внимательно следили за брифингом Министерства внутренних дел 12 декабря, на котором было названо подозреваемых в деле об убийстве Шеремета, за комментариями представителей украинской власти, а также за судебным заседанием, на котором были избраны меры пресечения подозреваемым в этом деле. По нашему мнению, действия органов власти продемонстрировали серьезное нарушение базовых принципов прав человека, прежде всего презумпции невиновности», — подчеркнули в заявлении.

Члены организации считают, что во время брифинга с участием президента, генпрокурора и министра внутренних дел объявлении подозреваемых произошло «с серьезным нарушением правовых норм». «Его можно расценивать как манипулирование общественным мнением для создания впечатления, что именно объявлены подозреваемые являются безоговорочными организаторами и исполнителями убийства», — отмечают в организации.

В ПЕН также заявили об обеспокоенности за участие в рассмотрении дела судьи Сергея Вовка, «которого немало представителей гражданского общества считают одним из самых печально известных исполнителей политически мотивированного «правосудия» в Украине».

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугар и супружескую пару добровольцев Инны («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко. Подозрения вручили Кузьменко, Антоненко и Дугар.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря суд избрал Дугар меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.

18 декабря стало известно, что Антоненко воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины, отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников из-за подозрений в предвзятости следователей.

Один из адвокатов попросил Киевский апелляционный суд избрать Антоненко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, другой защитник просил суд вообще не избирать Антоненко никакой меры пресечения.

Справка УНИАН. Украинский ПЕН является одним из 144 автономных национальных ПЕН-центров. Это культурно-правозащитная организация, призванная отстаивать свободу слова и выражения, а также содействовать сотрудничеству интеллектуалов из разных стран. Организация насчитывает 119 членов.