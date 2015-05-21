Сегодня православные христиане отмечают Вознесение Господне

Сегодня православные христиане празднуют Вознесение Господне.

Этот праздник отмечается на сороковой день после Светлого Воскресенья, в четверг шестой недели после Пасхи.

Считается, что в этот день на Елеонской горе вблизи Иерусалима Христос на виду у своих учеников вознесся на небо.

В храмах в этот день выносят и прячут Плащаницу, поэтому после Вознесения православные уже не приветствуют друг друга словами "Христос Воскрес!".

"Праздник Вознесения очень важен для понимания цели человеческой жизни, потому что человек является одновременно и творением, которое существует в материальном мире, и существом, которое принадлежит к миру духовному, ангельскому, к миру Божественному", - объясняет глава административного аппарата Киевской Митрополии архимандрит Виктор (Коцаба), сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви Московского патриархата.

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Священник напоминает о том, что в 40-й день после Пасхи Иисус Христос в последний раз сказал своим ученикам: "Мир вам!", А потом дал последний наказ: "Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века", о чем рассказывается в Писании.

"Событие Вознесения Господня подробно описывается в Евангелии от Луки и Деяниях святых апостолов, а также кратко в Евангелии от Марка. Вознесение Господне - день, когда Христос вознесся на Небо и сел «справа от Отца». После Своего воскресения Господь являлся своим ученикам, разговаривал с ними и поучал их, велел ждать пришествия Святого Духа. Он поднялся с учениками на гору Елеонскую, где в последний раз благословил их и вознесся на небо. Близость и постоянное пребывание апостолов с Господом в период его земной жизни, вызвали после Вознесения Христа растерянность учеников. Но появились ангелы, которые сообщили, что Иисус, вознесшийся, таким же образом снова вернется на землю. Так было произнесено пророчество о втором пришествии Христа ", - рассказал отец Виктор.

Вознесение - последний предел посева зерновых и огородины. Эту работу завершали к Зеленым праздникам, ведь через десять дней наступает Троица.

По народным приметам, хорошая погода на Вознесение предвещает богатый урожай.