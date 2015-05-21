Сегодня православные христиане отмечают Вознесение Господне
По народным приметам, хорошая погода на Вознесение предвещает богатый урожай.
Сегодня православные христиане празднуют Вознесение Господне.
Этот праздник отмечается на сороковой день после Светлого Воскресенья, в четверг шестой недели после Пасхи.
Считается, что в этот день на Елеонской горе вблизи Иерусалима Христос на виду у своих учеников вознесся на небо.
В храмах в этот день выносят и прячут Плащаницу, поэтому после Вознесения православные уже не приветствуют друг друга словами "Христос Воскрес!".
"Праздник Вознесения очень важен для понимания цели человеческой жизни, потому что человек является одновременно и творением, которое существует в материальном мире, и существом, которое принадлежит к миру духовному, ангельскому, к миру Божественному", - объясняет глава административного аппарата Киевской Митрополии архимандрит Виктор (Коцаба), сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви Московского патриархата.
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Священник напоминает о том, что в 40-й день после Пасхи Иисус Христос в последний раз сказал своим ученикам: "Мир вам!", А потом дал последний наказ: "Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века", о чем рассказывается в Писании.
"Событие Вознесения Господня подробно описывается в Евангелии от Луки и Деяниях святых апостолов, а также кратко в Евангелии от Марка. Вознесение Господне - день, когда Христос вознесся на Небо и сел «справа от Отца». После Своего воскресения Господь являлся своим ученикам, разговаривал с ними и поучал их, велел ждать пришествия Святого Духа. Он поднялся с учениками на гору Елеонскую, где в последний раз благословил их и вознесся на небо. Близость и постоянное пребывание апостолов с Господом в период его земной жизни, вызвали после Вознесения Христа растерянность учеников. Но появились ангелы, которые сообщили, что Иисус, вознесшийся, таким же образом снова вернется на землю. Так было произнесено пророчество о втором пришествии Христа ", - рассказал отец Виктор.
Вознесение - последний предел посева зерновых и огородины. Эту работу завершали к Зеленым праздникам, ведь через десять дней наступает Троица.
По народным приметам, хорошая погода на Вознесение предвещает богатый урожай.