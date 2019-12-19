В Минобороны рассказали, как будут решать проблему квартирной очереди среди военных

В настоящее время в очереди на получение жилья находятся более 47 тыс. военных.

В Министерстве обороны Украины квартирную очередь среди военнослужащих намерены решать с помощью депозитно-монетарной программы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра Алексей Марцинюк на пресс-конференции по презентации программы трансформации МОУ и Вооруженных сил Украины.

По словам Марцинюка, обеспечение жильем является одним из самых критических направлений и в оборонном ведомстве ответственно берутся за это дело.

"Подходим комплексно. Работаем как со спросом, так и предложением. Что имеется в виду? Есть очередь более 47 тысяч на постоянное жилье. Есть служебное жилье, служебные комиссии... Все происходит непрозрачно, неэффективно, огромное количество коррупции. Итак, в первую очередь мы переводим в учет все жилье и процессы выдачи жилья в централизованную электронную форму", - сказал он.

Чиновник отметил, что это также касается компенсаций за поднаем жилья.

"Для новых военнослужащих мы будем отказываться постепенно от раздачи квартир, потому что эта практика, которая очень несправедлива и неэффективна, и из постсоветских стран она осталась только в Украине, - она, скажем так, не работает. Зато мы будем переходить на депозитно-монетарную программу", - отметил заместитель министра.

Он подчеркнул, что "этот переход позволит наконец решить вопрос положительно квартирной очереди на протяжении ближайших лет".

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Кроме того, уже начал формироваться единый земельно-объектный банк Минобороны, который будет направлен на реализацию жилищного фонда (собственно будет вестись строительство).

Также будет рассматриваться концепция государственно-частного партнерства для незавершенных объектов строительства, для долгостроев.

Марцинюк добавил, что за счет жилищного фонда бдует закрываться квартирная очередь и формироваться фонд штатного должностного жилья, где военнослужащие будут находиться на протяжении службы.