Эксперты определили лучшие в Украине коньяки

По итогам закрытых дегустаций золотую медаль за качество и звание лучшего коньяка получила легендарная «Чайка».

Всемирно известные сомелье и эксперты рынка алкоголя определили лучшие украинские коньяки. Так, на международном конкурсе Wine&Spirits 2019 коньяки «Shustoff» одержали громкую победу и завоевали рекордное количество наград. По итогам закрытых дегустаций золотую медаль за качество и звание лучшего коньяка получила легендарная «Чайка». Успех своих коньяков представители «Shustoff» объясняют использованием французских технологий, авторских рецептур целой династии мастеров купажа и высочайшим качеством уникальных коньячных спиртов собственного производства. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью.

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