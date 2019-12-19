На Днепропетровщине демонтировали памятник Калинину: последний в Украине

Процесс демонтажа затянулся на три месяца.

В Днепропетровской области демонтировали памятник большевику Михаилу Калинину - последний в Украине.

Об этом сообщил руководитель общественной организации "Світанок" Вадим Поздняков, передает "Радио Свобода".

По его словам, это произошло в селе Широкое Софиевского района. Это сделали местные коммунальщики в ответ на обращения активистов.

"Местная власть обещала сделать это до 1 сентября, но из-за бюрократических проволочек процесс затянулся более чем на три месяца", - рассказал Поздняков.

Он добавил, что активисты обещали сами демонтировать памятник Калинину на Днепропетровщине в 2020 году, если это не сделает местная власть.

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Калинин – российский революционер, советский государственный и партийный деятель. С 1919 года и до своей смерти, в 1946-м, Калинин занимал высокие должности (в органах государственной власти РСФСР, а затем и в СССР.

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