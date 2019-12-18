Дело Шеремета: один из подозреваемых подал апелляцию на меру пресечения

Сегодня стало известно, что Антоненко воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников) из-за подозрений в предвзятости следователей.

Адвокат подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко Константин Татарченко подал апелляцию на решение Печерского районного суда о содержании его подзащитного под стражей.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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«Апелляционная жалоба на определение следственного судьи Печерского районного суда Киева об аресте Антоненко Андрея (Riffmaster) зарегистрирована. Апелляционный процесс по пересмотру решения судьи Вовка С.В. начался», - написал адвокат.

Как сообщал УНИАН, журналист Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к его убийству подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь и супругов-добровольцев Инну («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко. Подозрения вручили Кузьменко, Антоненко и Дугарь.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря суд избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.

18 декабря стало известно, что Антоненко воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников) из-за подозрений в предвзятости следователей.

По словам адвоката, Антоненко находится в изоляторе временного содержания, его до сих пор не перевели в СИЗО.