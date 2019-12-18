ООН будет следить за судебными процессами по делу Шеремета
Управление комиссара ООН по правам человека будет следовать за судебным процессом в отношении фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщила заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор, передает пресс-служба организации.
Читайте такжеУбийство Шеремета: адвокат подозреваемой Кузьменко будет просит апелляционный суд отменить содержание ее под стражей
«Мы приняли во внимание аресты на прошлой неделе подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета и будем следить за соответствующим судебным процессом», – цитирует пресс-служба слова Гилмор.
При этом Гилмор заявила, что «привлечение к ответственности играет важную роль для обеспечения всех прав, и должно обеспечиваться независимо от принадлежности лица, совершившего преступление, или лица потерпевшего».
Как сообщал УНИАН, журналист Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.
12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к его убийству подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь и супругов-добровольцев Инну («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко. Подозрения вручили Кузьменко, Антоненко и Дугарь.
Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.
13 декабря суд избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.