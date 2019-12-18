ООН будет следить за судебными процессами по делу Шеремета

Привлечения к ответственности играет важную роль для обеспечения всех прав, и должно обеспечиваться независимо от принадлежности лица, совершившего преступление, или потерпевшего, заявила заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор.

Управление комиссара ООН по правам человека будет следовать за судебным процессом в отношении фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщила заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор, передает пресс-служба организации.

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«Мы приняли во внимание аресты на прошлой неделе подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета и будем следить за соответствующим судебным процессом», – цитирует пресс-служба слова Гилмор.

При этом Гилмор заявила, что «привлечение к ответственности играет важную роль для обеспечения всех прав, и должно обеспечиваться независимо от принадлежности лица, совершившего преступление, или лица потерпевшего».

Как сообщал УНИАН, журналист Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к его убийству подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь и супругов-добровольцев Инну («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко. Подозрения вручили Кузьменко, Антоненко и Дугарь.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря суд избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.