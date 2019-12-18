Убийство Шеремета: адвокат подозреваемой Кузьменко будет просить апелляционный суд отменить содержание ее под стражей

Адвокат везет жалобу в апелляционный суд.

Адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета врача Юлии Кузьменко Владислав Добош будет просить апелляционный суд не избирать ей никакой меры пресечения, отменив содержание под стражей.

Об этом адвокат Владислав Добош сообщил корреспонденту УНИАН.

На вопрос, когда он подаст жалобу на решение Печерского районного суда Киева о содержании Кузьменко под стражей, Добош ответил: «Уже везу».

По словам адвоката, в жалобе он просит Киевский апелляционный суд отменить постановление Печерского райсуда Киева, согласно которому Кузьменко взяли под стражу, и не избирать ей никакой меры пресечения, поскольку, по мнению адвоката, врач никоим образом не причастна к преступлению, в котором ее подозревают.

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Как сообщал УНИАН, журналист Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к его убийству подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь и супругов-добровольцев Инну («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко. Подозрения вручили Кузьменко, Антоненко и Дугарь.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря суд избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.