Должны научиться говорить: Зеленский прокомментировал протесты под Радой

По словам Зеленского, такие протесты – не путь цивилизованной страны.

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что каждый имеет право на мирное собрание, но замечает, что во время акций протеста под Радой 17 декабря слышал политические лозунги, а не голоса фермеров.

Об этом говорится в сообщении президента в Telegram.

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«Дискуссии о законодательные инициативы не должны нарушать закон. Я уважаю мнение украинцев, на протяжении месяцев мы слушаем предложения относительно реформ. Однако на митинге относительно закона о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские», – написал Зеленский.

По его словам, такие протесты – не путь цивилизованной страны.

«Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, в конце концов, жить вместе. Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям. И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых «элит». Это я вам гарантирую», – добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, утром у парламента несколько тысяч человек участвуют в акции против принятия закона о продаже земель сельхозназначения. Позже между участниками акции и правоохранителями произошли столкновения.