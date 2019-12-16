Двойное гражданство в Украине: в миграционной службе назвали главную цель

По словам руководителя ведомства, двойное гражданство – это "программа иммиграции в Украину".

Узаконивание двойного гражданства в Украине необходимо для наполнения страны людьми.

Об этом заявил руководитель Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк в интервью «Европейской правде».

Читайте такжеВ Украине начался второй этап пробной переписи населения (видео)«Двойное гражданство – это в некотором роде программа иммиграции в Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов. Поэтому должны предложить определенным категориям мигрантов: «Приезжайте в Украину»... Но лозунгов «Приезжайте!» недостаточно. Нужна экономическая программа, которая бы их поощряла это сделать», – заявил он.

Как отметил Соколюк, первый шаг к этому уже сделан – президентский законопроект № 2590 подан на рассмотрение в Верховную Раду.

«Сейчас определяется, как будет оформлена новая процедура, но кое-что уже понятно. Конституционная норма о «едином гражданстве» сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта», – сказал Соколюк.

Он подчеркнул, что будут некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым относится и государство-агрессор.

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