Киев готовит заявку на получение статуса Великой культурной столицы Украины

Статус Великой культурной столицы даст возможность городу в будущем претендовать на статус культурной столицы Европы.

Департамент культуры Киевской горгосадминистрации инициирует подачи заявки в Украинский культурній фонд на участие в программе по получению статуса Великой культурной столицы, о старте которой было объявлено в ноябре.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на директора Департамента культуры Диану Попову.

Читайте такжеКиевский горсовет хочет расширить границы столицы

Статус Великой культурной столицы даст возможность городу в будущем претендовать на статус культурной столицы Европы. Города выбирают на основе культурной программы, которая должна иметь мощный европейский подтекст, способствовать активному участию и привлечению населения, а также помогать городу в его долгосрочном развитии, отметили в КГГА.

Попова подчеркнула, что объявляется «open call» для новых проектов, которые будут интересны для киевлян.

«Киев имеет очень много постоянных проектов - и вы все это видите. Но для того, чтобы становиться еще лучше, мы хотели бы привлечь новых молодых креативных художников. И будем надеяться, что вместе с нашим европейскими партнерами и их опытом мы будем выбирать лучших. Впрочем, город продолжит поддерживать и стали проекты», - сказала она.

По словам директора Департамента культуры, с сегодняшнего дня и до 27 декабря продлится голосование, по результатам которого будет выбрана одна из трех тем, которая станет главной в культурных мероприятиях на целый год: «Fast Forward»; «To have a dream»; «Cultura Incognita». Голосование продолжается по ссылке: https://forum.kyivcity.gov.ua/.

Все желающие могут подать заявку до 20 декабря, которая будет адаптирована в соответствии с одной из трех тем, которую поддержат голосованием.