"Гостиницы под охраной": в Минюсте рассказали, как будут работать частные СИЗО (видео)

Привлечение частного капитала должно улучшить условия содержания заключенных.

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, как он планирует открывать частные следственные изоляторы временного содержания и кому это поможет.

Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

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"Тюрем у нас слишком много, и это дорого обходится бюджету их содержать. Немало тюрем не заполнены даже наполовину, соответственно, с целью экономии бюджетных средств, мы планируем существенно сократить количество учреждений где находятся заключенные и сконцентрировать финансирование на тех, которые останутся. Это позволит повысить стандарты и повысить заработную плату тех, кто там работает", - рассказал министр.

По его словам, по плану процесс строительства новых учреждений займет 4-5 лет.

Также Малюська рассказал о частных СИЗО: "Такие СИЗО будут под украинской юрисдикцией. Это идея, мы сейчас разрабатываем нормативно-правовые акты под частные СИЗО. Это возможность привлечения частного капитала в эту сферу. Мы бы хотели начать проекты, в том числе и частные СИЗО уже в следующем году".

Министр пояснил, как это будет работать. "По сути это хорошо охраняемый отель со специальным режимом. Частные СИЗО смогут генерировать нам доходы, которые мы сможем направить на улучшение условий в обычных СИЗО и смогут разгрузить СИЗО, которые сейчас переполнены в Киеве, Херсоне и Одессе", - пояснил Малюська.

Напомним, 28 ноября сообщалось, что в Украине планируют закрыть часть тюрем и создать частные СИЗО.