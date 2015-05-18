Завтра в Украину придет настоящее летнее тепло: температура поднимется до 27 градусов

19 мая в Украине ожидается существенное повышение температуры воздуха до 18-24, в западных областях и в южной части до 22-27 градусов тепла, сообщает Opogode.ua.

В Украине будет преобладать высокое атмосферное давление, поэтому в большинстве областей существенные осадки маловероятны.

В западной части без осадков, вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 6-11 градусов тепла, днем ​​потеплеет до 22-27 градусов тепла.

В северных областях будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, на Черниговщине и Сумщине 3-8 тепла, местами возможны заморозки на почве 0-2 градуса, днем ​​17-22 градуса тепла.

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В центральной части осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 7-12 тепла, днем ​​19-24 градуса тепла.

В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 6-11 тепла, днем ​​17-22 градуса тепла.

В южной части - сухо и солнечно. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем ​​21-26 градус тепла.

В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем ​​20-22 градуса тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-западный, 5-12 м/с.