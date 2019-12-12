После пожара в Одессе в области закроют 4 школы

По предварительным подсчетам, на приведение только одной школы к нормам противопожарной безопасности необходимо 2-3 млн грн.

После пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Овидиопольском районе Одесской области из-за нарушений противопожарной безопасности закроют 4 школы.

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Как сообщили УНИАН в Овидиопольской райадминистрации, проблема нарушения норм противопожарной безопасности в учебных заведениях, дошкольных учреждениях, учреждениях в районе остается нерешенной.

На сегодняшний день официально по 4-м учебным заведениям района имеется решение суда о закрытии в связи с нарушением норм противопожарной безопасности. Райадминистрацией по вышеуказанным учебным заведениям изготовлены проектные документы и экспертизы. По предварительным подсчетам, на приведение одной школы к нормам противопожарной безопасности необходимо 2-3 млн грн.

«Таких средств в бюджете Овидиопольского района нет. Самостоятельно решить данную проблему невозможно. Поэтому на совещании решено закрыть и прекратить учебный процесс с 16 декабря в Марьяновской и Калаглийской средних образовательных школах, Великодолинской гимназии и Великодолинской школе», - сообщили в РГА.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.