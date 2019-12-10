Завтра в Киеве троллейбусы № 25 и № 28 восстановят движение через Мостицкую
15:41, 10 декабря 2019Общество
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Аварийно-восстановительные работы на проезжей части завершены, троллейбусы пустят по собственным маршрутам.
Два троллейбусные маршрута были изменены из-за ремонта на ул. Мостицкой / Фото УНИАН
С завтрашнего дня, 11 декабря, движение троллейбусов № 25 и № 28 будет восстановлено по своим маршрутам - по улице Мостицкой.
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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие «Киевпастранс».
Аварийно-восстановительные работы на проезжей части ул. Мостицкой завершены.
Как сообщалось, маршрут троллейбусов №25 и №28 было временно изменено в конце октября из-за ремонта ул. Мостицкой.
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