Завтра в Киеве троллейбусы № 25 и № 28 восстановят движение через Мостицкую

Аварийно-восстановительные работы на проезжей части завершены, троллейбусы пустят по собственным маршрутам.

С завтрашнего дня, 11 декабря, движение троллейбусов № 25 и № 28 будет восстановлено по своим маршрутам - по улице Мостицкой.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие «Киевпастранс».

Аварийно-восстановительные работы на проезжей части ул. Мостицкой завершены.

Как сообщалось, маршрут троллейбусов №25 и №28 было временно изменено в конце октября из-за ремонта ул. Мостицкой.