Кабмин забрал Одесскую оперу в госсобственность

Кабинет министров Украины передал целостный имущественный комплекс Одесского национального академического театра оперы и балета из общей собственности территориальных общин области в государственную собственность.

Как сообщается на сайте правительства, соответствующее распоряжение 566-р принято на заседании Кабинета министров 2 апреля.

Документ принят согласно предложению Одесского областного совета и Министерства культуры и туризма. Как говорится в распоряжении, театр передается в сферу управления Министерства культуры и туризма.

Минфину поручено во время подготовки предложения о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2008 год предусмотреть Минкультури расходы для обеспечения деятельности Одесского национального академического театра оперы и балета.

“Передача театра будет осуществлена после внесения соответствующих изменений в государственный бюджет Украины”, - отмечается в распоряжении.

Справка УНИАН. Одесский оперный театр считается одним из самых красивых в мире. В 1996 году из-за появления трещин на стенах, театр был закрыт на реставрацию. 20 сентября 2007 года государственная комиссия подписала акт о приеме здания театра в эксплуатацию. На восстановление театра были потрачены 197 млн. грн., из которых 75 млн., - за последние два года.