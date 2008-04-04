От взрыва в Москве погибли три человека

По уточненным данным, в результате взрыва в жилом доме в Москве погибли три человека: женщина и двое мужчин.

Ранее сообщалось о двух погибших, женщине и 14-летнем мальчике.

Как сообщалось, сьогодні около 19:00 по местному времени в многоэтажном жилом доме по улице Академика Королева, 8 в Москве произошел взрыв. Взрыв произошел, предположительно, на десятом этаже дома. При взрыве и последующем пожаре были уничтожены, по предварительным данным, четыре квартиры, выбиты четыре наружные панели, обрушились межэтажные перекрытия между 10-12 этажами. Возникший пожар был потушен усилиями 20 пожарных расчетов через полтора часа после взрыва.

Что послужило причиной взрыва, пока не известно. Дом не был газифицирован. Эксперты считают, что могли взорваться баллоны с пропаном, которые использовались для сварочных работ в одной из ремонтируемых квартир. Этой версии придерживается также прибывший на место происшествия мэр Москвы Юрий Лужков. Он также выразил уверенность в том, что взрыв не является террористическим актом.

Все жильцы дома были эвакуированы.