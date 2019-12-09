В МВД России рассказали, сколько раздали паспортов на оккупированном Донбассе

В РФ заявили о 160 тысячах заявок жителей ОРДЛО на "гражданство".

Россия уже выдала жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей порядка 125 тысяч паспортов.

Об этом сообщил глава российского МВД Владимир Колокольцев, передает "Интерфакс".

По его словам, с апреля в пункты приема документов в Ростовской области якобы поступило 160 тысяч заявлений от жителей ОРДЛО на получение "гражданства РФ".

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Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля он заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для проживающих на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.