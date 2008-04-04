Эксперт: отставка послов значит, что Украина довольна саммитом НАТО

Отставка украинских послов в России и Германии свидетельствует о том, что результаты саммита НАТО удовлетворили украинское руководство, заявил РИА Новости политолог Вадим Карасев.

Президент Украины Виктор Ющенко подписал в пятницу указа об увольнении с должности посла Украины в России Олега Демина, а также Игоря Долгова с должности посла Украины в Германии.

По мнению некоторых экспертов, увольнение послов связано с неприсоединением Украины к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ) на Бухарестском саммите 3 апреля.

Отвечая на вопрос РИА Новости, может ли увольнение послов быть следствием неудовлетворительного для Украины решения Альянса относительно ПДЧ, Карасев сказал: "Вы думаете, что так примитивно подводятся итоги Бухарестского саммита? Эти отставки были давно ожидаемы. Наступает новый этап украинской дипломатии на российском и немецком направлениях".

"Смена дипломатического корпуса может свидетельствовать, как раз наоборот о том, что результатами саммита удовлетворили украинское руководство, и по результатам Бухарестского саммита президент ставит перед украинской дипломатией новые специфические и сложные задачи", - добавил эксперт.

Он отметил также, что "с новыми послами придут новые торговые атташе, атташе по культуре и так далее".