Депутаты БЮТ блокируют работу Сумского горсовета

20 депутатов Сумского городского совета из фракции «Гражданский блок «Ночной дозор» обращаются к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой повлиять на фракцию БЮТ в Сумском горсовете для разблокирования его работы.

Соответствующее заявление сегодня на пресс-конференции в УНИАН зачитал депутат Сумского горсовета Владимир РУДЕНКО.

Как говорится в обращении, 2 апреля фракция горсовета БЮТ в полном составе (36 депутатов) не явилась на пленарное заседание и заявила, что «не собирается до 16 апреля возвращаться в сессионный зал».

По убеждениям депутатов, которые ссылались на сообщение местного сайта БЮТ, это связано с тем, что отставка городского председателя Геннадия МИНАЕВА и исполкома не решена.

«Мы не просим вас, - говорится в документе, - повлиять на позицию фракции БЮТ в Сумском городском совете относительно отставки городского председателя, хотя это вопрос и носит чисто политический характер – никаких веских причин отставки действующего мэра, кроме желания некоторых амбициозных бютовцев пересесть в кресло мэра не существует». По словам авторов обращения, почти половина заместителей Г.МИНАЕВА, это выдвиженцы БЮТ. В то же время, в обращении к премьер-министру депутаты информируют ее о том, что 26 марта голосование об отставке мэра Сум «не прошло», хотя и происходило "позорно". То есть, как объясняют авторы обращения, депутаты БЮТ фотографировали свои бюллетени в кабинках для голосования или показывали бюллетени счетной комиссии, что недопустимо. В связи с изложенным, депутаты Сумского горсовета, обращаясь к Ю.ТИМОШЕНКО, выразили надежду, что путем ее вмешательства в ситуацию, 9 апреля депутаты фракции БЮТ появятся в сессионном зале горсовета и проголосуют за неотложные хозяйственные вопросы.

Как сообщал УНИАН, второе пленарное заседание ХІХ сессии Сумского городского совета не состоялось из-за отсутствия кворума. Проведение заседании бойкотировали депутаты из фракции БЮТ, которая составляет почти половину состава горсовета. Основанием для принятия такого решения фракция считает позицию городского председателя Г.МИНАЕВА об исключении из состава депутатского корпуса Сумского горсовета трех депутатов, которые в феврале 2008 года перешли с депутатской фракции «Ночной дозор» во фракцию БЮТ. По словам члена фракции БЮТ Дмитрия СИДЕНКО, такие действия со стороны городского председателя расцениваются фракцией как "политические репрессии".