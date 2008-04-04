Правительство изменило Программу развития авиапромышленности Украины
21:02, 04 апреля 2008Общество
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Министерство распространило пресс-релиз
Правительство утвердило изменения в Государственную комплексную Программу развития авиационной промышленности Украины до 2010 года.
Об этом сообщает Минпромполитики со ссылкой на министра Владимира НОВИЦКОГО.
Как указывается в пресс-релизе министерства, предусмотренное в новой редакции Программы распределение госбюджетных средств по направлениям финансирования является сбалансированным. Все средства, предусмотренные для реализации программы, будут потрачены на развитие авиации, новых образцов авиатехники и другого.
В целом до 2010 на эти цели планируется направить 1 млрд. 674,9 млн. грн., из них 559 млн. грн. в 2008 году.
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