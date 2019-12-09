Объединенная еврейская община осуждает антисемитский инцидент, произошедший в Киеве

Группа неизвестных, отмечают в общине, напала на активиста, выкрикивая антисемитские оскорбления и обзывая «жидяра».

Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ) осуждает антисемитский инцидент, который на днях произошел в Киеве.

Об этом говорится в сообщении ОЕОУ.

Читайте такжеWashington Post: Выдумка России об антисемитской Украине с «фашистами» разваливается на глазах

Отмечается, что 6 декабря возле столичного железнодорожного вокзала было совершено нападение на группу активистов, которые раздавали агитационные материалы. Среди активистов был мужчина Дмитрий Г., который был идентифицирован нападавшими как еврей.

«Нападавшие кричали в сторону Дмитрия Г. антисемитские оскорбления, обзывали «жидяра» и другими антисемитскими оскорблениями, а также несколько раз брызнули из газового баллончика. Мужчина был одет в черное пальто и шляпу, которая была похожа на еврейский головной убор (кнейч). Также Дмитрий изучает Тору, стремится принять гиюр и лицам не знающим тонкости еврейской жизни говорит, что он еврей», – говорится в заявлении.

В общине отмечают, что пострадавший идентифицировал нападавших как представителей праворадикального движения. Также там добавляют, что у этого инцидента есть свидетели, которые подтвердят произошедшее.

Объединенная еврейская община Украины считает этот инцидент антисемитским – согласно определению антисемитизма, разработанного Международным альянсом в память о Холокосте (IHRA). Отмечается, что пострадавший был воспринят как еврей, несмотря на то, что евреем не является.

Согласно открытым источникам, уже открыто уголовное производство по ст. 296 ч. 2 (групповое хулиганство). Однако ОЕОУ принимает меры, чтобы преступники были наказаны и привлечены к уголовной ответственности по ст. 161 УК Украины (Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).

Организация определяет это, как умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, инвалидности, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, за языковыми или другими признаками.