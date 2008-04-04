Шурма: скоро Ющенко услышит, кто такой Медведчук...

Первый заместитель председателя Социал-демократической партии Украины (объединенной) Игорь ШУРМА возмущен отношением главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ к своим бывшим однопартийцам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СДПУ(о), об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам. (УНИАН: В.БАЛОГА был членом политбюро СДПУ(о) и возглавлял партийную организацию в Закарпатской области).

«Перед тем, как кого-то учить, что надо делать, БАЛОГА должен показать пример собственным поступком - написать заявление и уйти в отставку", - сказал И.ШУРМА, добавив, в то же время, что «БАЛОГА как никто другой хорошо знает, что бывших эсдеков не бывает".

Также И.ШУРМА выразил убеждение, что «скоро Президент ЮЩЕНКО услышит, кто такой МЕДВЕДЧУК, и будет знать, чем он занимается.".

По его словам, В.МЕДВЕДЧУК «сегодня как никогда находится в хорошем политическом тонусе и производительно работает для Украины».

И.ШУРМА также проинформировал, что «все политические силы предлагали В.МЕДВЕДЧУКУ сотрудничество». «В частности, от президентского окружения было предложение возглавить Совет национальной безопасности и обороны», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 апреля, глава Секретариата Президента раскритиковал реакцию премьер-министра на упреки относительно кадровой политики правительства. По словам В.БАЛОГИ, ответ Юлии ТИМОШЕНКО на замечание Президента относительно пребывания на должностях в правительстве соратников экс-главы бывшей Администрации Президента Леонида Кучмы Виктора МЕДВЕДЧУКА свидетельствует о ее тесных связях с В.МЕДВЕДЧУКОМ. Поэтому глава Секретариата считает, что «только БЮТ может взять в свои ряды соратников МЕДВЕДЧУКА, известных своей усердностью в утверждении и популяризации авторитаризма».

Ранее Президент призывал правительство проводить кадровые назначения в соответствии с духом коалиционного соглашения.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО считает некорректным вмешательство Президента и его Секретариата в кадровую политику Кабинета министров.