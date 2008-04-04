Так сколько же избирателей в Киеве?..

В Киеве на досрочные выборы Киевского городского председателя и депутатов Киевсовета будет создан 1031 избирательный участок. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Киевской городской территориальной избирательной комиссии.

Согласно постановлению теризбиркома, в Киеве остается 10 территориальных избирательных округов, как и на выборах 2006 года: Голосеевский ТИО – 1, Дарницкий – 2, Деснянский – 3, Днепровский – 4, Оболонский – 5, Печерский – 6, Подольский – 7, Святошинский – 8, Соломенский – 9 и Шевченковский – 10.

Городская территориальная избирательная комиссия решила создать в первом ТИО 75 обычных и 4 специальных избирательных участка, во втором – 106 обычных и 2 специальных, в третьем – соответственно 122 и 1, в четвертом – 126 и 2, в пятом – 108 и 6, в шестом – 60 и 10, в седьмом – 60 и 5, в восьмом – 109 и 1, в девятом – 117 и 9, и в десятом – 89 обычных и 19 специальных избирательных участков. Напомним, что к специальным избирательным участкам отнесены, в частности, тюрьмы, изоляторы, госпитали, больницы.

Относительно окончательной цифры избирателей, секретарь КГТИК Юрий ЛОЗОВСКИЙ отметил, что пока эту цифру назвать невозможно, поскольку уточняются списки избирателей на выборы, назначенные на 25 мая. Он напомнил, что в прошлом году в сентябре во время парламентских выборов в столице работали 1028 избирательных участков, а в этом году их количество увеличено за счет открытия новых в некоторых больницах и на жилых массивах, где идет активное строительство.

Он также отметил, что на сегодня единственной проблемой в подготовке к выборам является комплектование участковых избирательных комиссий, поскольку они состоят из представителей политических партий и на сегодня пока этот вопрос не решен.