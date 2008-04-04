Украинская делегация ведет в Москве переговоры с «Газпромом»

Украинская делегация в Москве проводит переговоры с ОАО «Газпром» (Россия).

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, в состав делегации вошли руководитель группы советников премьер-министра Украины Виталий ГАЙДУК, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА, его первый заместитель Игорь ДИДЕНКО и заместитель Владимир ТРИКОЛИЧ.

Тему переговоров источник не уточнил.

Как сообщал УНИАН, 31 марта делегация НАК «Нафтогаз Украины» посещала Москву для продолжения переговоров с ОАО «Газпром» относительно поставок газа в Украину.

25 марта Президент Украины В.ЮЩЕНКО заявил, что на сегодняшний день Украина задолжала России 2 млрд. долл. за потребленный с начала года газ.

Президент также сообщил, что поручил правительству и премьер-министру безотлагательно сформировать директивы и отправить делегацию в Москву для переговоров. По мнению В.ЮЩЕНКО, на переговорах речь должна идти об объемах и условиях поставок газа в 2008 году.

Между тем 27 марта премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что у НАК «Нафтогаз Украины» не существует долга за газ перед российским ОАО «Газпром» в сумме 2 млрд. долл.

Ранее Ю.ТИМОШЕНКО также заявляла, что НАК «Нафтогаз Украина» на переговорах с ОАО «Газпром» будет руководствоваться постановлением правительства от 19 марта 2008 года, которым с рядом поправок утверждено газовое соглашение от 12 марта.