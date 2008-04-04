В жилом доме Москвы произошел взрыв
Горят четыре этажа
В Москве в многоэтажном жилом доме по улице Академика Королева, 8 произошел взрыв.
Как сообщает Лента.ру, инцидент случился около 19:00 по местному времени (18:00 по киевскому). Две квартиры практически полностью уничтожены взрывом, в доме начался пожар.
В тушении огня принимают участие 15 пожарных расчетов, пожару присвоен второй номер по пятибалльной шкале сложности.
По сведениям "Сити-ФМ", горят четыре этажа дома – с девятого по двенадцатый.
Сведений о пострадавших в результате взрыва пока не поступало.
Проводится эвакуация жителей подъезда, в котором произошел взрыв. По некоторым данным, в результате случившегося произошло частичное обрушение перегородок и перекрытий здания.
По информации телеканала НТВ, произошло обрушение стены на 8 и 9 этажах здания.
СМИ сообщают, что дом не был газифицирован, все жильцы пользовались электрическими плитами.