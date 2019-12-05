Символ стабильности и надежности: институт Pantone выбрал цвет 2020 года

Трендовым оттенком грядущего года станет Classic Blue.

Американский Институт цвета Pantone выбрал главный цвет 2020 года. Им стал 19-4052 Classic Blue – "вечный и неизменный оттенок синего".

Об этом сообщается на сайте института.

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Отмечается, что "классический синий" внушает спокойствие и уверенность, а также "подчеркивает важность стабильного фундамента".

"Мы живем во время, когда необходимы доверие и вера. Эту стабильность и уверенность передает PANTONE 19-4052 – солидный и надежный синий оттенок, на который мы всегда можем положиться", – охарактеризовала цвет директор института Леатрис Эйсман.

Институт Pantone уже в течение 20 лет выбирает цвет года, который задает тенденцию на весь грядущий год. Цветом 2019 года был назван коралловый (Pantone 16-1546 Living Coral).