Появился новый спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе

Посол Хайди Грау заменит на этом посту Мартина Сайдика.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел и по европейским вопросам Словацкой Республики Мирослав Лайчак объявил о назначении швейцарского посла Хайди Грау (Heidi Grau) новым специальным представителем в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Об этом Лайчак заявил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, которое транслируется на сайте организации.

"Я хотел бы выразить мою благодарность за отличную и ценную работу моего специального представителя в Украине и в Трехсторонний контактной группе посла Мартина Сайдика, а также официально объявить о назначении посла Хайди Грау его преемником", - подчеркнул Лайчак.

*** Грау с августа 2015 года возглавляла отдел по вопросам гуманитарной безопасности Департамента (министерства) иностранных дел Швейцарии. В 2012 году она была назначена председателем Целевой группы председательства ОБСЕ. С 1997 года занимала различные дипломатические должности в Берне, Москве и Нью-Йорке.