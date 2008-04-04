Ющенко уволил украинского посла в России

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом освободил Олега ДЕМИНА от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Российской Федерации.

Текст указа размещен на Официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, О.ДЕМИН был назначен на должность посла Украины в РФ 21 марта 2006 года.

Олег Демин родился в 1947 году в Тульской области. Выпускник Харьковского института радиоэлектроники и Высшей партийной школы при ЦК КПУ. Работал секретарем харьковского горкома комсомола, был вице-президентом Украинского-Сибирской инвестиционной корпорации «Укрсибинкор». Избирался депутатом Верховной Рады Украины, с июля 1996 по октябрь 2000 был губернатором Харьковской области, затем работал первым заместителем главы администрации президента Украины.