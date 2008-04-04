Яценюк напомнил закон: цены не падают никогда

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК призывает правительство не применять административные методы для сдерживания уровня инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня во время встречи с представителями региональных СМИ.

“Неприемлемо ни при каких обстоятельствах сдерживание инфляции административными методами”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он напомнил, что такие методы Украина уже проходила. “Ситуация была только одна – на прилавках не было ничего. Поэтому админрегулирование – нет”, - добавил он. А.ЯЦЕНЮК также напомнил, что Кабинет министров уже предложил комплекс антиинфляционных мероприятий, но они до сих пор не утверждены, из-за несогласованности с НБУ.

При этом он отметил, что все должны помнить об одном из законов экономики – цены не падают никогда. По словам председателя ВР, на правительстве лежит ответственность за снижение уровня инфляции. “При этом правительство должно четко понимать границы своей ответственности, какие объемы финансирования оно отправляет на социальное стимулирование, объем дефицита государственного бюджета”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.