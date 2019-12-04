Директор ГБР Труба устроил вечеринку после "слива" прослушки – СМИ (видео)

После того, как заметили журналистов, гости вечеринки вызвали полицию, а сами выходили из здания, прячась за микроавтобусом.

Уволенный 3 декабря директор ГБР Роман Труба устроил вечеринку для сотрудников после того, как в сеть «слили» прослушку из его кабинета.

Об этом сообщают журналисты Bihus.info.

Закрытая вечеринка ГБР состоялась в итальянском ресторане Vero Vero через 10 дней после «слива» – 29 ноября.

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К ресторану также прибыли первый заместитель Трубы Ольга Варченко и сотрудники львовского управления бюро, отметили журналисты.

Поводом для вечеринки стала годовщина создания бюро и работы Трубы на должности директора. После того, как заметили журналистов, гости мероприятия вызвали полицию, а сами выходили из здания, прячась за микроавтобусом. Дежурили и люди с зонтиками, которые помогали скрывать лица посетителей ресторана.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 декабря, Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований» (№2116).

Согласно закону, действующего директора ГБР Трубу и его заместителей уволят. Согласно закону, руководителей ГБР будет выбирать конкурсная комиссия, в которую войдут три члена от парламента, три - от президента, три - от правительства. Квота Кабмина будет делегирована международными организациями.

Кроме того, законом предусмотрено, что для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований по делам Майдана следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть переведены по их согласию, без обязательного проведения конкурса, в ГБР, но не позднее 11 января 2020 года.