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Половина Одессы из-за аварии осталась без воды

10:26, 03 декабря 2019
Общество
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Водоснабжение отсутствует в Приморском и Малиновском районах / УНИАН

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал», в связи с аварийной ситуацией на кабельных каналах энергопоставляющей компании «Одессаоблэнерго» обесточены все вводы на насосную станцию «Главная» и здание водоканала.

«Поэтому полностью отсутствует водоснабжение в Приморском и Малиновском районах города, также нет телефонной связи с колл-центром предприятия «Инфоксводоканал», - рассказали в пресс-службе, уточнив, что пока неизвестно, когда энергетики ликвидируют аварию.

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Теги: #новости Украины#Одессапогода в Одессе