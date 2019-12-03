Половина Одессы из-за аварии осталась без воды

На данный момент неизвестно, когда энергетики ликвидируют аварию.

Два из четырех районов Одессы остались без водоснабжения из-за аварии на сетях «Одессаоблэнерго».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал», в связи с аварийной ситуацией на кабельных каналах энергопоставляющей компании «Одессаоблэнерго» обесточены все вводы на насосную станцию «Главная» и здание водоканала.

«Поэтому полностью отсутствует водоснабжение в Приморском и Малиновском районах города, также нет телефонной связи с колл-центром предприятия «Инфоксводоканал», - рассказали в пресс-службе, уточнив, что пока неизвестно, когда энергетики ликвидируют аварию.