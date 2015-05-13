У проводницы поезда «Одесса-Москва» таможенники изъяли более 6 килограммов кварца

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ ГФС в Сумской области, белый мешок с камнями в купе отдыха проводников инспектора обнаружили 13 мая.

«Во время идентификации было установлено, что эти камни – это дымный кварц, являющийся драгоценным минералом. По информации сумских таможенников в мешке был спрятан 131 камень», - отмечает пресс-служба.

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Согласно сообщению, проводница нарушила нормы, указанные в Постановлении Кабинета Министров Украины от 21.05.2012 №448 о порядке вывоза за пределы таможенной территории Украины драгоценных камней, а соответственно и ч. 2 ст. 373 (ограничения по вывозу (пересылке) гражданами за пределы таможенной территории Украины отдельных товаров), ст. 198 (предоставление документов и сведений таможенным органам в пунктах пропуска через государственную границу Украины), ст. 257 (процедура декларирования) Таможенного кодекса Украины.

«Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ст. 472 (недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения) Таможенного кодекса Украины. Кварц, ориентировочной стоимостью 125 тыс. грн, у женщины изъят», - говорится в сообщении.